Евгения Эмеральд удалила фото с мужем и отреагировала на слухи об их разводе

Украинская защитница Евгения Эмеральд отреагировала на слухи о разводе с мужем, защитником Евгением Стыпанюком.

В частности, такие сплетни распространяются в Сети уже около месяца. Евгения удалила из Instagram совместные фото с мужем и перестала рассказывать хоть что-нибудь о Евгении. Фанаты подозревают, что в их отношениях не все хорошо, а некоторые вообще считают, что супруги развелись.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

В Instagram-stories Эмеральд высказалась о слухах о разрыве с возлюбленным. Защитница дала понять, что в их отношениях действительно не все хорошо. Больше подробностей Евгения не стала рассказывать, ведь пока не готова к этому. Впрочем, Эмеральд намекнула, что сейчас она не в отношениях.

"Все вопросы касаются мужа. Я обязательно когда-нибудь расскажу. Всему свое время. Сейчас не хочу. Сейчас я живу жизнь и учусь снова быть счастливой. Добавлю только то, что не все то золото, что блестит. Не верьте глазам своим", – выразилась Евгения.

Евгения Эмеральд прокомментировала слухи о разводе / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Между тем, сам Евгений Стипанюк не удалял совместные фото с Евгенией. Правда, в комментариях под снимками подписчики желают ему найти общий язык с Эмеральд и помириться.

Желаю, чтобы вы нашли общий язык с мамой вашей дочери. Надо мириться и делать шаги в сторону примирения

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Напомним, Евгения Эмеральд вышла замуж за Евгения Стыпанюка в октябре прошлого года. Свадьба пары состоялась прямо на передовой. Впоследствии стало известно, что защитница беременна. В середине апреля Евгения родила девочку, которую назвала Афиной.

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