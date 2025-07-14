Евгения Эмеральд удивила, в каких отношениях находится с экс-мужем после скандального развода

Евгения Эмеральд с бывшим мужем / © instagram.com/emerald.sniper

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Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд удивила, в каких отношениях находится с бывшим мужем Евгением Стипанюком, с которым развелась со скандалом.

в 2023 году страна была свидетелем серьезного конфликта между бывшими супругами. В частности, Эмеральд и Стипанюк выдали все скандальные подробности их брака и развода. Тем не менее, их все же объединяет общая дочь Афина, которая родилась весной 2023 года. Евгения Эмеральд в комментарии "РБК-Украина" говорит, что ради ребенка они с бывшим мужем пошли на серьезный шаг. В частности, экс-супруги помирились и сейчас находятся в прекрасных отношениях. Евгения Эмеральд говорит, что инициатором была она, ведь считает, что отец должен присутствовать в жизни дочери.

Евгения Эмеральд с бывшим мужем / © instagram.com/emerald.evgeniya

"Сейчас мы в очень хороших отношениях. И это не магия - это выбор. Потому что когда взрослые люди обижают друг друга - это одно. Но есть дети. Они не виноваты в ошибках родителей. И я, как женщина, которая прошла трансформацию, поняла: ссоры мне не нужны. Я отстояла себя. И именно я предложила отцу моего ребенка быть рядом", - поделилась знаменитость.

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С весны этого года Евгений Стипанюк активно участвует в воспитании дочери, заботится о ней и делает различные подарки. Евгения Эмеральд признается, что даже и подумать не могла, что это вообще возможно. Тем не менее, они оба изменились. По словам Евгении, бывший муж пошел к психологу, завязал с алкоголем и ведет здоровый образ жизни. Тем временем она стала мягкой и прекратила устраивать скандалы. Эмеральд убеждена, что каждый вынес свой урок.

Евгения Эмеральд, Евгений Стипанюк и их дочь / © instagram.com/emerald.evgeniya

"Я не ожидала, что это возможно - но так произошло. Наш пример - о том, что даже после большого конфликта можно договориться. Надо думать не только о собственной гордости, но и о детях. Не все тянуть самой. Мы оба изменились. Он пошел к психологу, бросил алкоголь, ведет здоровый образ жизни. Я же, со своей стороны, стала мягче, женственнее. Когда-то у меня была репутация грозы скандалов, но теперь я - другая. Каждый вынес свой урок, и мы стали лучше", - отметила бывшая военная.

Скандальный развод Евгении Эмеральд и Евгения Стипанюка - что известно

Пара поженилась в октябре 2022 года. Уже в апреле 2023-го у супругов родилась дочь Афина. Однако их семейную жизнь было сложно назвать "сладкой". Уже летом 2023 года Эмеральд начала намекать на развод, что в итоге оказалось правдой.

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Разрыв пары оказался скандальным. В частности, Эмеральд шокировала, что стала жертвой домашнего насилия. Она рассказывала, как убегала от бывшего мужа, а тот, в свою очередь, угрожал ей расправой и утверждал, что отберет ребенка.

Наконец, между бывшими супругами начались суды, которые Эмеральд выиграла. Стипанюку было запрещено приближаться к бывшей жене и дочери. Впрочем, с годами экс-супруги таки смогли найти общий язык ради ребенка.

Напомним, недавно Евгения Эмеральд сделала пластическую операцию. Знаменитость делилась, как тяжело переживала период реабилитации.