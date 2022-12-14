Евгения Эмеральд в день своего 32-летия показалась в обтягивающем платье, которым подчеркнула беременный животик

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд 13 декабря отпраздновала день рождения.

Евгении исполнилось 32 года. По этому случаю украинская защитница поделилась кадрами с основными событиями ее жизни, сделанными в течение ее прошлого года. Здесь и фото со свадьбы Эмеральд, которую она со своим избранником, военным ВСУ отпраздновала на передовой, и фотография, как мужчина ей делает предложение, и фотография Евгении с автоматом в руках.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также поклонники увидят фотографии, как Евгения узнала что второй раз беременна, фото защитницы с дочерью, когда она узнавала пол будущего ребенка.

"Хочу сказать, что украинцы должны держаться вместе и поддерживать друг друга, а не считать кто сколько сделал для войны и осуждать друг друга! Мы все большие молодцы. Каждый на своем фронте молодец. Даже диванные комментаторы молодцы, потому что они мотивируют еще больше. И в свой день рождения я желаю нам всем объединиться еще крепче! Враг у нас один! Не позвольте системе, войне и эмоциям разъединять нас. Я желаю нам скорейшей внешней победы, а потом внутренней", — подписала фотографии Эмеральд.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд с семьей / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Интересно, что Евгения также поделилась очень красивым фото, сделанным на одном из мероприятий. На снимке снайперша позирует в изысканном черном обтягивающем платье до пола, которым подчеркнула беременный живот.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, ранее Евгения Эмеральд прокомментировала хейт в ее сторону из-за якобы пиара на войне. Также снайперша прокомментировала, чем руководствовалась, когда пошла воевать на передовую.

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