Евгения Эмеральд впервые показала лицо 2-месячной дочери и рассказала о партнерских родах

Украинская защитница Евгения Эмеральд впервые показала лицо новорожденной дочери и рассказала, как прошли ее партнерские роды с мужем Евгением Стыпанюком.

Знаменитость долгое время скрывала малышку от публики. Эмеральд держит в секрете имя дочери и не торопилась показывать ее лицо. Однако через два месяца после родов защитница наконец-то начинает знакомить девочку со своими подписчиками. Евгения впервые показала лицо дочери.

Эмеральд рассказала, что ее роды были партнерскими. Муж поддерживал Евгению. Как поделилась защитница, они долго настраивались на партнерские роды и не пожалели о своем решении. Теперь Стыпанюк мечтает о рождении сына.

Евгения Эмеральд с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Женя долго настраивался на партнерские роды, решение рожать вместе приняли только на последнем триместре. И все это благодаря врачам, которые заверили, что процесс будет максимально эстетичным, приятным и совсем нестрашным. Когда все произошло, муж был в шоке, сначала спросил: "А что, так можно было? Чего я боялся?". Затем твердо заявил: "Мы еще вернемся за мальчиком!" – поделилась Евгения.

Эмеральд также опубликовала трогательное видео, сделанное в роддоме. По словам защитницы, она хотела своим примером показать женщинам, что рожать – не страшно.

"Своими постами и видео я хочу показать всем девочкам, что роды – это совсем не те отрывки страшных историй наших мам, и что современная медицина, высококвалифицированные врачи и заботливый персонал могут сделать этот процесс настоящим волшебным таинством. Без боли, переживаний и стресса", – отметила защитница.

Напомним, недавно танцор Макс Чмерковский во второй раз стал отцом. Хореограф уже показал лицо своего новорожденного сынишки и рассекретил его имя.

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