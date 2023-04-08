Евгения Эмеральд впервые показала свою маму, на которую похожа как две капли

Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд познакомила поклонников со своей мамой Жанной Феликсовной.

Все началось с того, что в сторис своей страницы в Instagram Эмеральд разместила короткое видео с мамой, в котором попросила ее что-то сказать хейтерам защитницы. Жанна Феликсовна оказалась достаточно прямолинейной женщиной и послала злые языки, не дающие покоя ее дочери, вслед за русским кораблем.

По словам Евгении, после этого мама стала настоящей звездой среди поклонников снайперши. Поэтому она решила еще немного рассказать о родном человеке.

Евгения Эмеральд с мамой

Маму Евгения охарактеризовала, как "очень очаровательную и многогранную женщину". А судя по видео с мамой, которыми Эмеральд поделилась в фотоблоге, Жанна Феликсовна еще очень жизнерадостная, энергичная и авантюрная дама.

Мама Евгении Эмеральд

Мама Евгении Эмеральд

Мама и дочь Евгении Эмеральд

Напомним, что недавно Евгения Эмеральд рассекретила, какую зарплату получает в декрете и назвала сумму, которую ей платили, пока она была на службе.

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