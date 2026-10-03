Евгения Эмеральд впервые после громкого развода показала нового избранника: кем работает мужчина

Евгения Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya

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Бывшая военная и предпринимательница Евгения Эмеральд публично заговорила об изменениях в личной жизни и подтвердила новые отношения спустя три года после скандального развода.

Избранником женщины стал скрипач и дирижер Игорь Муравьев. Мужчина является главой Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика.

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Свой роман пара начала афишировать с момента публикации в Instagram серии совместных черно-белых фотографий. В посте Евгения не называет имя мужчины, однако из контекста публикации и общих кадров понятно, что речь идет именно о Муравьеве.

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«Искусство учит нас чувствовать то, для чего иногда не хватает слов. А любовь видеть больше, чем видят глаза. И возможно, самые важные вещи в жизни начинаются именно там, где заканчиваются объяснения: в музыке, в тишине, во взгляде любящего человека в объятиях. Настоящие ощущения не нуждаются в доказательствах. Они просто звучат в душе», — написала Эмеральд.

Евгения Эмеральд и Игорь Муравьев / © instagram.com/emerald.evgeniya

К тому же, недавно Евгения побывала на концерте Муравьева, где он дирижировал оркестром. Предпринимательница призналась, что ее особенно задело мастерство и профессионализм возлюбленного.

«Первая симфония Малера — очень сложная и невероятная по своей силе музыка. Я слушала оркестр, смотрела на Маэстро и вдруг поняла, насколько особенно это ощущение: видеть любимого человека в его стихии. Безгранично горжусь. И, кажется, Малер еще никогда не звучал для меня настолько лично», — поделилась она.

Евгения Эмеральд и Игорь Муравьев / © instagram.com/emerald.evgeniya

Что известно о предыдущем браке Евгении Эмеральд

К новым отношениям Евгения была замужем за военным Евгением Стипанюком. Супруги женились осенью 2022 года, а в апреле 2023-го у них родилась дочь Афина. Также Эмеральд воспитывает старшую дочь Жасмин от предыдущих отношений.

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Осенью 2023 года Эмеральд объявила о разводе. Впоследствии она публично заявила, что в браке якобы подвергалась домашнему насилию, психологическому давлению и угрозам со стороны Стипанюка. В подтверждение своих слов она публиковала фрагменты их переписки и аудиосообщения. Стипанюк со своей стороны отрицал обвинения.

Ситуация перешла в юридическую плоскость. В частности, суд издавал ограничительное предписание в отношении Стипанюка, которое запрещало ему приближаться к Эмеральд и их общему ребенку. Между бывшими супругами также продолжались судебные процессы по расторжению брака и вопросам, связанным с воспитанием дочери.

Впоследствии отношения бывших супругов стали более спокойными. В 2025 году появилась информация, что они смогли найти общий язык ради дочери. В настоящее время Эмеральд воспитывает двоих детей и продолжает публичную деятельность.

Теперь же предпринимательница открыла новую страницу личной жизни и впервые показала мужчину, с которым ее связывают романтические отношения.

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