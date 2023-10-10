Евгения Эмеральд впервые призналась, когда ушла от мужа: "Была в ужасном состоянии"

Украинская защитница Евгения Эмеральд впервые рассказала, когда ушла от мужа-военного Евгения Стипанюка.

Как поделилась военная в Instagram-stories, решение о разводе она приняла еще летом, а именно четыре месяца назад. Долгое время Эмеральд держала это в секрете и ни с кем не хотела делиться личным. По словам Евгении, тогда она переживала не самое лучшее эмоциональное состояние.

"Спасибо за поддержку. У меня все хорошо. Я ушла не вчера, а четыре месяца назад. Когда летом я не выходила в сторис и говорила, что не сплю из-за ребенка, на самом деле я была просто в ужасном состоянии, мне понадобилось время, чтобы вернуть себе себя. Сейчас я полна сил и энергии, чтобы жить и радоваться", — рассказала защитница.

Пост Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также Эмеральд призналась, готова ли к новым отношениям. Защитница отметила, что раньше о свиданиях с мужчинами шутила. На самом деле, пока она не ищет новых отношений. Евгения подчеркнула, что для начала нужно официально развестись.

"Дорогие кавалеры, не надо меня звать замуж и на кофе. Хоть я и шутила про гульки, но это только юмор и сарказм. Сейчас у меня маленький ребеночек на руках и мне не до этого всего. Каждая женщина поймет. Как только я получу официальный развод, возможно, я буду готова к свиданиям. Пока что - нет", — ответила защитница.

Пост Евгении Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, Евгения Эмеральд 9 октября официально подтвердила, что разводится с мужем почти через год после свадьбы. Правда, пока общей дочери бывших не исполнится год, они не могут расторгнуть брак. Эмаральд не стала рассказывать, что стало причиной развода, однако сделала намек.

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