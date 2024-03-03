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Евгения Эмеральд впервые за длительное время показала своих заметно подросших дочерей

Евгения Эмеральд впервые за длительное время показала своих заметно подросших дочерей

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Экс-военная вместе с детьми сходила в церковь.

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд очень редко делится семейными фотографиями.

В частности, экс-военная не показывает снимки с детьми. Однако в этот раз Эмеральд сделала исключение. В своем Instagram полицейская опубликовала фото с дочерьми и показала, как девочки заметно подросли.

Эмеральд показала фото с Жасмин. Как призналась экс-военная, дочь наконец-то позволила ей это сделать. В общем, раньше Евгения не публиковала снимки со старшей дочерью, ведь она запрещала и не желала публичности.

Евгения Эмеральд со старшей дочерью / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд со старшей дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Кроме того, Эмеральд опубликовала фотографии с младшей девочкой Афиной, которой скоро исполнится год. На снимке экс-военная показала, как в солнечный день прогуливалась с дочкой во дворе.

Евгения Эмеральд с младшей дочерью / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд с младшей дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Кстати, а в воскресенье, 3 марта, Эмеральд вместе с детьми поехала в церковь. Там они встретились с пастором, который на фронте. Экс-военная поделилась, что помогала его подразделению собирать средства на авто.

"С моим побратимом-пастором, которому мы все помогали и собрали средства на авто", — подписала кадр Эмеральд.

Евгения Эмеральд с дочерьми и пастором / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд с дочерьми и пастором / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, недавно редким фото с дочерью поделилась певица Гайтана. Артистка показала, как 6-летняя Сапфир-Николь заметно подросла.

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