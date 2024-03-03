Евгения Эмеральд впервые за длительное время показала своих заметно подросших дочерей

Экс-военная вместе с детьми сходила в церковь.
Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд очень редко делится семейными фотографиями.
В частности, экс-военная не показывает снимки с детьми. Однако в этот раз Эмеральд сделала исключение. В своем Instagram полицейская опубликовала фото с дочерьми и показала, как девочки заметно подросли.
Эмеральд показала фото с Жасмин. Как призналась экс-военная, дочь наконец-то позволила ей это сделать. В общем, раньше Евгения не публиковала снимки со старшей дочерью, ведь она запрещала и не желала публичности.
Кроме того, Эмеральд опубликовала фотографии с младшей девочкой Афиной, которой скоро исполнится год. На снимке экс-военная показала, как в солнечный день прогуливалась с дочкой во дворе.
Кстати, а в воскресенье, 3 марта, Эмеральд вместе с детьми поехала в церковь. Там они встретились с пастором, который на фронте. Экс-военная поделилась, что помогала его подразделению собирать средства на авто.
"С моим побратимом-пастором, которому мы все помогали и собрали средства на авто", — подписала кадр Эмеральд.
Напомним, недавно редким фото с дочерью поделилась певица Гайтана. Артистка показала, как 6-летняя Сапфир-Николь заметно подросла.
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