Евгения Власова хотела уйти из "Танцев со звездами" из-за ссоры с Максом Леоновым

Звезде предложили заменить партнера.
Известная певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова заявила, что после прошлого эфира хотела уйти из проекта.
Так, перед третьим эфиром артистка поссорилась со своим партнером Максом Леоновым из-за усталости. Звезду возмутило то, как хореограф прокомментировал скандал. Тогда выяснилось, что Власова изначально не хотела танцевать с победителем прошлого сезона.
"Прошедшая неделя едва не разрушила нашу пару. После эфира я поняла для себя, что меня здесь ничего не держит и я не хочу оставаться в проекте, а хочу уйти", — поделилась исполнительница.
Со своей стороны, Леонов пояснил, что певице не понравилось то, что их конфликт показали в эфире и то, как он его прокомментировал: "Мы физически очень устаем. Для Жени это нелегкий момент физически и психологически".
После этого продюсеры предложили Власовой заменить партнера. Впрочем, знаменитости удалось обуздать эмоции, она вспомнила, как все начиналось, позвонила Максу и извинилась. Пара продолжает участие в проекте. Певица добавила, что стремится победить.
Напомним, участник "Танцев со звездами" сообщил, что делал пластическую операцию. Артист менял свою внешность.