Евгения Власова хотела уйти из "Танцев со звездами" из-за ссоры с Максом Леоновым

Евгения Власова хотела уйти из "Танцев со звездами" из-за ссоры с Максом Леоновым

Звезде предложили заменить партнера.

Известная певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова заявила, что после прошлого эфира хотела уйти из проекта.

Так, перед третьим эфиром артистка поссорилась со своим партнером Максом Леоновым из-за усталости. Звезду возмутило то, как хореограф прокомментировал скандал. Тогда выяснилось, что Власова изначально не хотела танцевать с победителем прошлого сезона.

"Прошедшая неделя едва не разрушила нашу пару. После эфира я поняла для себя, что меня здесь ничего не держит и я не хочу оставаться в проекте, а хочу уйти", — поделилась исполнительница.

Евгения Власова и Макс Леонов / instagram.com/tanci1plus1

Со своей стороны, Леонов пояснил, что певице не понравилось то, что их конфликт показали в эфире и то, как он его прокомментировал: "Мы физически очень устаем. Для Жени это нелегкий момент физически и психологически".

После этого продюсеры предложили Власовой заменить партнера. Впрочем, знаменитости удалось обуздать эмоции, она вспомнила, как все начиналось, позвонила Максу и извинилась. Пара продолжает участие в проекте. Певица добавила, что стремится победить.

Напомним, участник "Танцев со звездами" сообщил, что делал пластическую операцию. Артист менял свою внешность.

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