Евгения Власова назвала круглую сумму, которую зарабатывает ежемесячно, и что ей приносит такие доходы

Украинская певица Евгения Власова рассекретила, откуда берет деньги и какую сумму зарабатывает каждый месяц.

По словам артистки, хоть ее сценическая карьера долгое время была на паузе, она активно работала как преподавательница по пению. К тому же Евгения отметила, что до сих пор получает средства от прослушивания песен. Так, по подсчетам исполнительницы, ежемесячно она тратит на себя и проживающую за границей 20-летнюю дочь более 100 тыс. грн.

"Преподаю пение, современное пение, йога-пение и получаю роялти из своих песен. Что самое интересное, роялти до сих пор есть и очень неплохие. Не понимаю, как можно жить на тысячу или две долларов. У меня ребенок за рубежом и я справляюсь со всеми вопросами сама. Намного больше. Я умею зарабатывать и знаю, как это делать так, чтобы не терять свою женственность. Трачу и зарабатываю более 3 тыс. долл.", - призналась Евгения в интервью Славе Демину.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Со слов Власовой, когда-то эта сумма была в разы больше, ведь у нее было много концертов в месяц, что впоследствии истощило ее. Поэтому певица сократила количество своих выступлений и сейчас находит во всем баланс.

"Приходится работать очень много, как никогда. Когда-то зарабатывала гораздо больше одного концерта, но была очень несчастной. Сейчас я зарабатываю меньше, чем когда-либо, но я более счастливый человек, потому что делаю то, что я хочу", - добавила артистка.

К слову, после многолетней паузы Евгения Власова ошеломила фанатов возвращением на сцену. Также звезда назвала причину исчезновения на 10 лет и почему не давала никаких концертов.

Читайте также: