Евгения Власова о вылете из "Танцев": "Я рада тому, что сейчас произошло"

Евгения Власова о вылете из "Танцев": "Я рада тому, что сейчас произошло"

Артистка честно призналась, что устала от шоу-бизнеса.

Певица Евгения Власова прокомментировала свой вылет после восьмого прямого эфира "Танцев со звездами".

Артистка призналась, что на самом деле не расстраивается и радуется, что покинула проект именно сейчас.

"Для меня это свобода. Я не переживаю. Только одна мысль, — я хотела все же дойти до финала. Но, видите, голосование ваше не сработало. Ибо только это нас могло спасти. Логай технический, его выбрали", — объяснила артистка .

Власова рассказала, что очень устала.

"Теперь я могу не хорохориться и честно сказать, что я давно устала и я рада тому, что сейчас произошло. Я устала от шоу-бизнеса. Для меня это было большим испытанием — общаться с людьми из шоу-бизнеса. Это немного другие люди, от которых я отвыкла", — отметила певица.

Также она рассказала, за кого будет болеть из тех, кто остался. В фаворитах Власовой — актер Константин Войтенко и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Евгения призвала голосовать за этих участников, поскольку "именно голоса зрителей все решают и на проекте все по-честному".

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