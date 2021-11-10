Евгения Власова поделилась смешным моментом из "Танцев", который не заметили зрители

Исполнительница показала соответствующий кадр.

Украинская певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова решила поделиться с фанатами историей с прямого эфира.

Так, в третьем эпизоде артистка и ее партнер Макс Леонов танцевали ча-ча-ча. В начале номера звезда выпила воду, но не успела проглотить. Поэтому некоторое время она танцевала с жидкостью во рту. Об этом Власова написала в своем Instagram и показала кадры выступления.

"На одном из фото можно увидеть, что тот глоток воды, который я должна была выпить в начале номера, выпить я не успела и какое-то время танцевала с водой во рту, подбирая момент, когда я смогу его проглотить. Вот так вот! Прямой эфир он такой", – прокомментировала знаменитость.

В комментариях юзеры написали, что им очень не хватает Евгении в шоу: "Как вас сейчас не хватает на "Танцах", "Самая красивая участница", "Ты неповторимая секси-красавица и только ты знала о своей воде".

Отметим, что Евгения Власова и Макс Леонов вылетели после восьмого эфира шоу. Артистка призналась, что на самом деле не расстроилась, а обрадовалась, что покинула проект именно тогда, поскольку устала.

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