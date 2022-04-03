Евгения Власова показала младшего брата-красавца и рассказала, чем он занимается во время войны

Брат артистки Петр отметил день рождения.

Украинская певица Евгения Власова поделилась фотографиями, на которых изображена вместе со своим младшим братом Петром.

Фото артистка запостила по случаю дня рождения близкого человека. Власова теплыми словами поздравила брата:

"Я горжусь тобой. Мне с тобой очень повезло! Твое чувство юмора, твоя поддержка всегда рядом со мной, сквозь годы и разные события! Ты талантливый писатель, блогер, которого обожает твой зритель и читатель", — написала Евгения.

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Она также поделилась архивными видео с презентации книги Петра в студии "Сніданку з 1+1". Кроме того, Власова рассказала, чем ее брат занимается во время войны:

"Сейчас, в условиях войны, ты стал опорой и для многих украинцев, потому что твое чистое волонтерское сердце, мужская сила не стоит в стороне! Люблю тебя! С днем рождения! Мирного неба и крепкого здоровья желаю тебе", — пожелала Власова.

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