Евгения Власова показалась в день своего 45-летия: как изменилась артистка

Звезда нулевых, украинская певица Евгения Власова сегодня, 9 апреля, отмечает день рождения.

Артистке исполняется 45 лет. В свой юбилей Власова поделилась с поклонниками в Instagram видео, где едет в машине. Евгения предстает с прической и макияжем. Фаны поздравили кумира с днем рождения и наделали ей комплиментов:

"С 25-летием, Женичка! Потому что больше никто и не даст", "Ваша красота вне времени", "С днем рождения! Вы светлый человек".

Под постом Власова также рассказала, какие выводы за этот период своей жизни сделала. Звезда отметила, что на ее пути случалось немало испытаний, но она поняла, что главное в жизни – это любовь.

"За свои 45 лет я видела многое и прошла много испытаний… И даже войну… В свой день рождения я могла бы написать огромный перечень инсайтов и правил моей жизни. Привести много примеров, что к чему приводит, потому что жизнь меня учила жестко. Но! В свой юбилей я хочу написать о главном в моей жизни. Я почувствовала... Что бы у тебя не было из материальных благ, или полное отсутствие их. Много друзей или их отсутствие. Наличие любимого человека или отсутствие его... Главное в жизни это – любовь! Умение пронести ее сквозь годы бытия на планете Земля", — написала Власова.

Напомним, ранее Евгения Власова делилась, как встретила первые дни войны. Исполнительница призналась, что у ее мамы из-за волнения начало ухудшаться здоровье – у женщины отказали ноги и отняло речь.

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