Евгения Власова после многолетнего перерыва возвращается к певческой карьере

Известная украинская певица Евгения Власова после многолетней музыкальной паузы снова спела.

Певица у себя в Instagram представила новую песню о любви и сняла романтический ролик. По словам Евгении, идея с созданием песни была абсолютно спонтанной, ведь она уже давно увлеклась жанром медитативных мелодий. Впрочем, увидев написанный текст песни, Власова почувствовала искреннее желание написать музыку к словам.

"Все не случайно в жизни! Я даже и не собиралась записывать такие песни, потому что уже очень отошла от поп песен в сторону медитативной музыки. Но как-то случайно в Telegram-канале из общей рассылки эта песня открылась на моем телефоне. Я до сих пор не понимаю как. Ибо в ней я почувствовала то, что есть в моем сердце, и то, кто такая женщина в этом мире. Что мы не соперницы друг другу, а сестры, что женщина – это сила любви и нежности. Именно в этой песне я почувствовала, как ее автор сумела вложить все смыслы сакральной силы женщины", – рассказала певица.

Евгения Власова после творческой паузы анонсировала премьеру песни

В комментариях поклонники поделились своими эмоциями от такого возвращения артистки:

Женечка, наконец ты спела! Я очень много лет ждала, что ты будешь петь снова

Боже, как красиво! Ваш голос – это нечто невероятное. Вы точно имеете эликсир молодости, невозможно выглядеть так, как 20 лет назад

Поздравляю с новой песней! Так прекрасна, чувственна, проницательна, невероятна ты. Наслаждение для ушей моих

Напомним, недавно певица Lama сообщила о возрождении своего хита "Світло і тінь", записанного в 2008 году, и увлекла смелым фотосетом.

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