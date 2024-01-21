Евгения Власова рассекретила, где находится и как зарабатывает деньги во время войны

Известная украинская певица Евгения Власова рассказала, где находится сейчас и чем занимается во время полномасштабной войны.

Артистка из-за российского вторжения долгое время жила за границей, а именно год и семь месяцев. В первую очередь исполнительница покинула Украину, чтобы защитить свою 19-летнюю дочь Нину и отвезти ее в безопасное место. Сейчас Евгения уже вернулась из-за границы и наконец-то живет в собственном доме.

"У меня после "Танцев со звездами" не было ни физических, ни психологических сил. Но я сказала себе, что я должна встать, ехать и спасать своего ребенка", — рассказала певица в интервью Rostyslove Production.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Также артистка призналась, как зарабатывает на жизнь. К слову, исполнительница не собирается возвращаться на сцену. Вместо этого Власова нашла себе другое занятие, которое доставляет ей удовольствие и о котором она мечтала и не один год. Артистка стала духовным практиком.

"На сегодняшний день я, наверное, духовный практик, который работает с людьми через голос, вибрацию, частоты. Может, мне кажется, но я чувствую, что занимаюсь тем, что я люблю и к чему шла очень много лет. То, что я действительно несла в себе, в своем голосе, в своем теле, еще каких-то 20 лет назад не очень нужно было людям. Сейчас мир уже просыпается", — призналась артистка.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Напомним, недавно шоумен Алексей Дурнев откровенно рассказал о своих расходах и доходах во время войны. Блогер признался, сколько денег ему нужно в месяц и сколько он зарабатывает.

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