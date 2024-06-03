Евгения Власова рассекретила, свободно ли ее сердце сейчас: "Молюсь за возлюбленного"

Украинская певица Евгения Власова поделилась подробностями личной жизни.

Как признается исполнительница, пока она еще в поиске своей любви. И добавила, что около 15 лет не имела никаких отношений. Так, Евгения поделилась, что в это время занималась духовной трансформацией себя, чтобы принять нового мужчину без каких-либо травм. По ее словам, избранник должен просто любить ее, а не обеспечивать всевозможные потребности.

"Пока нет любви. Хочу, чтобы мой возлюбленный пришел в светлое пространство. Не в мои травмы, а в мою любовь. Не хочу, чтобы меня спасали, хочу, чтобы меня любили. А может и не придет в этой жизни – такое тоже может быть. Я готова к этому. Мне не нужно того, кто будет закрывать финансовые вопросы, или кто будет носить тяжелые сумки. У меня было очень мало отношений. Я не была в отношениях уже лет 10-15 вообще. Мне было не до этого", - рассказала артистка в интервью Славе Демину

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Более того, Евгения призналась, что за свои 46 лет ни разу не была в состоянии влюбленности. И поделилась своим негативным опытом предыдущих отношений.

"Никогда не была влюблена. Я понимаю это сейчас. Первые отношения были чем-то непонятным. Были невротические отношения: переживания, страсти, нежелание быть одной… А когда ты уже нашел свою внутреннюю опору, тебе нужен человек другой. И с повзрослением я осознала, что еще не любила по-настоящему", – добавила певица.

Напомним, недавно Евгения Власова удивила немалой суммой денег, которую зарабатывает ежемесячно на себя и дочь.

Читайте также: