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Евгения Власова рассказала, как ее поддержала Ирина Билык во время тяжелой болезни

Евгения Власова рассказала, как ее поддержала Ирина Билык во время тяжелой болезни

Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova

Звезда поблагодарила исполнительнице в прямом эфире.

Известная певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова в седьмом эфире посвятила свое выступление артистке Ирине Билык.

Как призналась Евгения, Ирина является для него очень важным человеком. Когда у Власовой были проблемы со здоровьем, звезда помогала и поддерживала ее.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

"Ирина Билык невероятная личность в моей жизни. Когда у меня были проблемы со здоровьем, она была рядом. Она весь шоу-бизнес подняла на ноги, чтобы я смогла получить какую-то помощь", — призналась звезда.

Евгения говорит, что очень благодарна Ирине. Она счастлива, что смогла на всю страну поблагодарить своему кумиру.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

"Я обожаю "Танцы со звездами" за то, что я могу сказать это на всю страну. Она моя любовь. Я такого теплого человека, такой большой души не встречала никогда. Ты мой пример, я тебя обожаю и люблю", — обратилась к Ирины Евгения.

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