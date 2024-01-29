Евгения Власова резко прокомментировала поведение предательницы Таисии Повалий

Известная украинская певица Евгения Власова честно призналась, как относится к Таисии Повалий, которая предала Украину и перешла на сторону РФ.

Так, по словам Власовой, она возмущена пророссийскими взглядами Повалий. И добавила, что все бывшие украинские артисты, которые во время великой войны встали на защиту России, потеряли всякий здравый смысл под влиянием диктатуры.

"Я услышала, что говорит Таисия Повалий… Мне очень стыдно. Я испытываю испанский стыд. Но у меня такое ощущение, что кто-то там стоит за камерой с приставом, потому что нормальный человек не может такое говорить в здравом уме", - рассказала Евгения в интервью Rostyslove Production.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Также Власова прокомментировала действия страны-террористки, когда та присваивает украинские народные песни, переводя их на свой язык. А именно недавно жена пресс-секретаря Владимира Путина Татьяна Навка нагло украла песни "Щедрик", "Ніч яка місячна" и "Тримай" Кристины Соловий для собственного шоу в РФ. Такие действия Евгения также сразу осудила:

"Это издевательство. Это когда насильник и дальше издевается над своей жертвой, это же понятно. Это поведение ненормальных. Они уже вступили в это – мы все знаем, как это называется – практически как два года. Они уже там. Я не представляю, как там в России, когда приходят и говорят: "Ну давайте, нам нужно, чтобы вы поддерживали этот фон, что Россия "хорошая", - добавила певица.

Напомним, недавно Евгения Власова прокомментировала отношения со своим кумом, продюсером и композитором Константином Меладзе во время войны и столкнулась с хейтом украинцев.

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