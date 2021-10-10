Евгения Власова у слезах призналась, о чем больше всего жалеет у своей карьере

Евгения Власова у слезах призналась, о чем больше всего жалеет у своей карьере

Также звезда рассказала, почему решила принять участие в шоу.

Известная певица и участница шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова в шестом эфире поделилась со зрителями своими переживаниями.

Артистка ушла из шоу-бизнеса. Как признается Евгения, возвращаться она не планирует. Впрочем, артистка со слезами на глазах рассказала, что есть одна вещь, которую она не успела еще сделать. Певица мечтает устроить большой концертный тур.

"Единственное, о чем я жалею, чего у меня еще не было, так это концертный тур. Я сейчас готовлю свою сольную программу. А на "Танцах со звездами" я для того, чтобы себя возродить", — поделилась Евгения.

Евгения Власова и Макс Леонов / instagram.com/tanci1plus1

К слову, артистка действительно выкладывается на паркете. С каждым прямым эфиром звезда показывает все лучшие и лучшие результаты.

"То, что я сегодня здесь, это все благодаря моей мечте. Пусть каждый вспомнит о своей детской мечте. Несмотря на ваше состояние, смело отправляйтесь за ней", — говорит исполнительница.

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