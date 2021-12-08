Евгения Власова впервые рассказала, что экс-муж хотел вернуться: "Я понимала, что нет"

Артистка четыре года была в браке с Дмитрием Костюком.

Украинская певица Евгения Власова впервые рассказала, что ее экс-муж, создатель и генпродюсер "ВИА Гры" Дмитрий Костюк хотел ее вернуть.

Во время разговора с Анной Олицкой звезда поделилась, что это произошло спустя некоторое время после их развода. Однако Власова понимала, что Костюк – не ее мужчина и что между ними нет того тепла, о котором она мечтала:

"Спустя время он пришел и сказал: Давай восстанавливать отношения, начнем все с начала, новый дом, все новое.. Я понимала, что нет. Конечно, же нет, - поделилась Власова в интервью YouTube-каналу "Олицкая". - Тепла не было. Какие-то отношения были, но это не то, чего хотела моя душа. Для меня важно было всегда подойти и лечь на плечо своему любимому мужчине. А там этого никогда не было и никогда не было нужно ему, а все мои старания и желания это сделать были погашены. Я не понимаю, зачем влачить жалкое сосуществование? Терки бывают, но если это в условиях любви, то это класс, можно разговаривать... Когда это условия отношений а-ля любовь, но что-то..." – объяснила свое решение певица.

На свадьбе Власовой и Костюка были Костя Меладзе и Анна Седокова

Евгения добавила, что в этот период ни Костюк, ни она по-настоящему не любили. Отношения с Дмитрием артистка назвала "невротическими".

Кроме того, знаменитость поделилась, что долгое время Костюк не появлялся в жизни их общей дочери Нины, которой уже 17 лет. И только три года назад продюсер объявился и стал платить алименты:

"На сегодняшний день у него ко мне резко негативное отношение, потому что в его понимании я та, которая ушла. Несмотря на то, что я старалась наладить отношения, чтобы они общались с ребенком... Недавно мы сидели разговаривали с дочерью и она говорит: "Слушай, мам. С ним все в порядке?" Я говорю: "Алименты пришли, наверное, все хорошо", — поделилась Власова.

Отметим, что Евгения Власова и Дмитрий Костюк были в браке четыре года. Хотя, по словам певицы, вместе они провели время пять месяцев. В 2004 году у пары родилась дочь. В 2008-м супруги развелись.

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