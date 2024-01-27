Евгения Власова впервые во время войны высказалась о куме Константине Меладзе

Певица столкнулась с хейтом в Сети за свою позицию.
Известная украинская певица Евгения Власова рассказала о своих отношениях с кумом, продюсером и композитором Константином Меладзе во время полномасштабного вторжения.
Артистка ошеломила признанием, что с продюсером она до сих пор общается и считает, что "Константин оказался в очень тяжелом положении". И отметила, что их диалоги в основном о духовных вещах и Боге. Также Евгения вспомнила одно из их недавних переписок, когда Меладзе сопереживанием довел ее до слез. Впрочем, о чем именно они говорили раскрывать не стала.
"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только переписываемся. У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия... Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась", - рассказала певица в интервью Rostyslove Production.
Также Власова поделилась, каким Константин является крестным для ее 19-летней дочери Нины. Так, по словам певицы, иногда он финансово помогал девушке.
"Он очень помогал деньгами тогда, когда у меня были какие-то проблемы. Для него жизнь его крестницы существует. Он никогда не оставался в стороне. Но это не о деньгах. Чтобы никто не говорил, что он деньгами помогал и она его защищает. Нет", – добавила Евгения.
В свою очередь, в комментариях зрители интервью были возмущены такой позицией Евгении Власовой и напомнили артистке, что оккупанты продолжают уничтожать украинцев:
- Совершенно некстати говорить о гениальности и творчестве Меладзе, защищая его тогда, когда люди в нашей стране погибают каждый день
- Евгении плевать на судьбы украинских людей. Для нее кум, сват, брат и деньги – это ее мир. Слушать ее отвратительно, набор слов
- Позор! Меладзе боится потерять кровавые российские деньги!? Где он сейчас, отсиживается за границей?
- Даже не досмотрела до конца! Очень разочарована
Отметим, Константин Меладзе до сих пор не прокомментировал вторжение России в Украину и не высказал свою позицию.
Напомним, недавно Евгения Власова рассказывала, где находится и чем занимается во время полномасштабной войны.
Читайте также:
- Ирина Сопонару показала свою сестру и удивила, как она помогает ей ухаживать за лицом
- Известная украинская певица шокировала желанием идти на войну
- Виктор Павлик поделился редким фото с дочерью-копией и внуком
- Известный украинский актер признался, как уволился с фронта и каким был самый трудный день на войне