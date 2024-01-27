Евгения Власова впервые во время войны высказалась о куме Константине Меладзе

Известная украинская певица Евгения Власова рассказала о своих отношениях с кумом, продюсером и композитором Константином Меладзе во время полномасштабного вторжения.

Артистка ошеломила признанием, что с продюсером она до сих пор общается и считает, что "Константин оказался в очень тяжелом положении". И отметила, что их диалоги в основном о духовных вещах и Боге. Также Евгения вспомнила одно из их недавних переписок, когда Меладзе сопереживанием довел ее до слез. Впрочем, о чем именно они говорили раскрывать не стала.

"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только переписываемся. У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия... Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась", - рассказала певица в интервью Rostyslove Production.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Также Власова поделилась, каким Константин является крестным для ее 19-летней дочери Нины. Так, по словам певицы, иногда он финансово помогал девушке.

"Он очень помогал деньгами тогда, когда у меня были какие-то проблемы. Для него жизнь его крестницы существует. Он никогда не оставался в стороне. Но это не о деньгах. Чтобы никто не говорил, что он деньгами помогал и она его защищает. Нет", – добавила Евгения.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

В свою очередь, в комментариях зрители интервью были возмущены такой позицией Евгении Власовой и напомнили артистке, что оккупанты продолжают уничтожать украинцев:

Совершенно некстати говорить о гениальности и творчестве Меладзе, защищая его тогда, когда люди в нашей стране погибают каждый день

Евгении плевать на судьбы украинских людей. Для нее кум, сват, брат и деньги – это ее мир. Слушать ее отвратительно, набор слов

Позор! Меладзе боится потерять кровавые российские деньги!? Где он сейчас, отсиживается за границей?

Даже не досмотрела до конца! Очень разочарована

Отметим, Константин Меладзе до сих пор не прокомментировал вторжение России в Украину и не высказал свою позицию.

Напомним, недавно Евгения Власова рассказывала, где находится и чем занимается во время полномасштабной войны.

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