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Евгения Власова впервые во время войны высказалась о куме Константине Меладзе

Евгения Власова впервые во время войны высказалась о куме Константине Меладзе

Евгения Власова впервые во время войны высказалась о куме Константине Меладзе

Евгения Власова, Константин Меладзе

Певица столкнулась с хейтом в Сети за свою позицию.

Известная украинская певица Евгения Власова рассказала о своих отношениях с кумом, продюсером и композитором Константином Меладзе во время полномасштабного вторжения.

Артистка ошеломила признанием, что с продюсером она до сих пор общается и считает, что "Константин оказался в очень тяжелом положении". И отметила, что их диалоги в основном о духовных вещах и Боге. Также Евгения вспомнила одно из их недавних переписок, когда Меладзе сопереживанием довел ее до слез. Впрочем, о чем именно они говорили раскрывать не стала.

"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только переписываемся. У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия... Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась", - рассказала певица в интервью Rostyslove Production.

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova
Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Также Власова поделилась, каким Константин является крестным для ее 19-летней дочери Нины. Так, по словам певицы, иногда он финансово помогал девушке.

"Он очень помогал деньгами тогда, когда у меня были какие-то проблемы. Для него жизнь его крестницы существует. Он никогда не оставался в стороне. Но это не о деньгах. Чтобы никто не говорил, что он деньгами помогал и она его защищает. Нет", – добавила Евгения.

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova
Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

В свою очередь, в комментариях зрители интервью были возмущены такой позицией Евгении Власовой и напомнили артистке, что оккупанты продолжают уничтожать украинцев:

  • Совершенно некстати говорить о гениальности и творчестве Меладзе, защищая его тогда, когда люди в нашей стране погибают каждый день
  • Евгении плевать на судьбы украинских людей. Для нее кум, сват, брат и деньги – это ее мир. Слушать ее отвратительно, набор слов
  • Позор! Меладзе боится потерять кровавые российские деньги!? Где он сейчас, отсиживается за границей?
  • Даже не досмотрела до конца! Очень разочарована

Отметим, Константин Меладзе до сих пор не прокомментировал вторжение России в Украину и не высказал свою позицию.

Напомним, недавно Евгения Власова рассказывала, где находится и чем занимается во время полномасштабной войны.

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