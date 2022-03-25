Евгения Власова вспомнила первые дни войны: "У мамы отказали ноги и отняло речь"

Артистка решила не покидать свой дом.

Украинская певица Евгения Власова припомнила, как пережила первые дни войны.

Исполнительница решила не покидать свой дом. Впрочем, они с семьей договорились держаться вместе, и к Евгении приехали брат и мама. Первые дни войны семья Власовой сидела в укрытии. У мамы знаменитости из-за волнения начало ухудшаться здоровье.

"На второй день у моей мамы отказали ноги и отняло речь, мы думали инсульт. Трижды приезжали врачи, оказывали ей помощь и говорили, что инсульта нет. После чего мы решили быть дома", — написала исполнительница.

Знаменитость говорит, что маме стало гораздо лучше. Власова попросила всех членов семьи следить за своим здоровьем: хорошо отдыхать и правильно питаться.

"Было очень страшно идти в магазин, но я понимала, что мне нужно купить правильные продукты, чтобы сберечь здоровье семьи", — написала Власова.

В общем, певица поделилась, что в первые дни войны у нее было ужасное психологическое и физическое состояние. Тяжелее всего для Евгении было сообщить дочери, что Россия напала на Украину.

"Страшнее всего для меня, как для мамы, это будить своего ребенка словами: "Солнышко, просыпайся, нас бомбят. Все будет хорошо, просто нам нужно одеться и идти в бомбоубежище". При этом, самое сложное – это не паниковать и быть тем же островком адекватности и спокойствия", — поделилась Власова.

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