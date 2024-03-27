Евгению Клопотенко отказали в открытии ресторана в Японии из-за борща

Шеф-повар удивил, почему ему не дали открыть заведение в этой стране.

Известный повар-шоумен Евгений Клопотенко ошеломил историей, как ему отказали в открытии украинского ресторана в Японии.

Причем причиной отказа стал борщ, который в Японии считается русским блюдом. Как рассказал Клопотенко на своей странице в Instagram, ему объяснили, что японцы негативно относятся к россиянам, поэтому вряд ли заведение с борщом будет среди них популярно:

"Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание: "распространено мнение, что борщ это русское блюдо". Понятно, что люди будут обходить это место десятой дорогой, потому что японцы, к счастью, исторически являются русофобами. И вот, мы как бы по одну сторону баррикад, а получается какая-то дурня. И это отличный пример глубины русской пропаганды", — отметил Клопотенко.

Евгений Клопотенко о том, почему не смог открыть ресторан в Японии / Фото: instagram.com/klopotenko

Вместе с тем, повар отметил, что эта ситуация означает, что нужно работать еще более упорно над популяризацией украинского мнения и украинской кухни в мире.

Напомним, что благодаря стараниям Евгения Клопотенко в июне 2022 года украинский борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Также напомним, что недавно Евгений Клопотенко впервые рассказал, сколько денег ему дали за победу в "МастерШефе". Повар победил в самом популярном кулинарном проекте Украины в 2015 году.

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