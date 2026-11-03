ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
507
Время на прочтение
1 мин

Евгению Синельникову — 45: жена ведущего показала его с крошечной дочерью на руках

Звездные супруги публично продемонстрировали чувства друг к другу.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Евгений Синельников с женой

Евгений Синельников с женой / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Ведущий и режиссер Евгений Синельников 3 ноября отмечает день рождения.

В этом году звезде исполнилось 45 лет. По случаю праздника его жена Наталья Клипа посвятила ему трогательный пост в Instagram. Она опубликовала архивное фото именинника, где он держит свою новорожденную дочь Марию. Девочка родилась в конце ноября прошлого года.

На фото счастливый звездный отец в ярком худи убаюкивает девочку в желтой шапочке. Жена режиссера посвятила ему щемящие слова и подчеркнула, что маленькая Мария уже имеет особую связь с папой.

Евгений Синельников с дочерью

Евгений Синельников с дочерью

«С Днем рождения, любимый! В руках ты держишь свою половинку, которая безгранично тебя будет любить всю жизнь. Сейчас она только тебе улыбается и ждет, когда ты возьмешь ее на руки и пойдешь ей показывать мир вокруг. Спасибо, что делаешь нас счастливыми, как бы тяжело ни было сейчас. Любим тебя очень сильно! — чувственно написала Наталья.

Евгений не оставил поздравления жены без ответа и также обратился к ней с нежными словами: «Благодарю тебя за этот невероятный подарок. Люблю!».

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич с мужем выписалась из роддома в Виннице и показала первые фото.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie