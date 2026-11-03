Евгению Синельникову — 45: жена ведущего показала его с крошечной дочерью на руках

Евгений Синельников с женой / © instagram.com/synelnykov_yevgen

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Ведущий и режиссер Евгений Синельников 3 ноября отмечает день рождения.

В этом году звезде исполнилось 45 лет. По случаю праздника его жена Наталья Клипа посвятила ему трогательный пост в Instagram. Она опубликовала архивное фото именинника, где он держит свою новорожденную дочь Марию. Девочка родилась в конце ноября прошлого года.

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На фото счастливый звездный отец в ярком худи убаюкивает девочку в желтой шапочке. Жена режиссера посвятила ему щемящие слова и подчеркнула, что маленькая Мария уже имеет особую связь с папой.

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Евгений Синельников с дочерью

«С Днем рождения, любимый! В руках ты держишь свою половинку, которая безгранично тебя будет любить всю жизнь. Сейчас она только тебе улыбается и ждет, когда ты возьмешь ее на руки и пойдешь ей показывать мир вокруг. Спасибо, что делаешь нас счастливыми, как бы тяжело ни было сейчас. Любим тебя очень сильно! — чувственно написала Наталья.

Евгений не оставил поздравления жены без ответа и также обратился к ней с нежными словами: «Благодарю тебя за этот невероятный подарок. Люблю!».

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич с мужем выписалась из роддома в Виннице и показала первые фото.

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