"Евовидение-2025": Екатерина Павленко заплакала из-за финалистов нацотбора

Группа MOLODI растрогала своим выступлением на нацотборе на "Евровидение-2025".

Свою композицию "my sea" артисты представили третьими. Их выступление отличилось своей эмоциональностью из-за смысла песни и мощного выступления. В частности, MOLODI спели о трагической истории о доме, ведь сами родом из Мариуполя, который сейчас находится в оккупации. А дополнили атмосферу мощная игра на барабанах, ритмичные танцевальные движения, агрессивные костюмы и световые эффекты.

Группа MOLODI на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Группа MOLODI на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Сразу после выступления на группу посыпались комплименты со стороны судей нацотбора этого года. Так, Джамала призналась в своей приверженности к музыкантам. А вот Екатерину Павленко смысл песни растрогал и она не смогла сдержать слез.

"У меня парни в топ-3. Хорошо, я не могу давать оценочных суждений. Но слезы на моих глазах говорят о многом. Конечно, я их чуть-чуть подтерла, пока Джамала разговаривала. Но ребята, мне очень у вас нравится, что, несмотря на то, что в этой войне у вас уже есть потери... Я знаю, что вы из Мариуполя. То, что вы поете, вы чувствуете это. Я в восторге от вас за то, что вы, несмотря ни на что, демонстрируете тот свет, который вы несете в себе. А еще вы классно поете", - высказалась Павленко.

Группа MOLODI на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Напомним, прямо сейчас редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы сразу сообщить имя победителя.

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