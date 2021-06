"Евровидение-2021": победителя конкурса Måneskin обвинили в плагиате

С заявлением выступила нидерландская группа The Vendettas.

Победителей конкурса "Евровидение-2021", итальянскую группу Måneskin обвинили в плагиате.

Так, нидерландская группа The Vendettas в эфире канала RTL заявила, что музыканты скопировали их песню You Want It, You've Got It, записанную в 1992 году. Об этом пишет сайт bfmtv.com.

"Это похоже на нашу песню. Мы сразу же создали сообщество в приложении и назвали ее "El Plagio". Теперь вопрос в том, плагиат ли это. Естественно, эти молодые люди еще не родились во времена нашей группы. Но, как сказал Måneskin, "рок-н-ролл никогда не умирает", — заявил участник группы Йорис Линссен.

Также музыкант призвал экспертов тщательней проверять песни для конкурса на плагиат, чтобы не было подобных скандалов.

Предлагаем сравнить You Want It, You've Got It и Zitti E Buoni.

You Want It, You've Got It — The Vendettas

Zitti E Buoni — Måneskin

Напомним, ранее Мальту заподозрили в нечестных букмекерских ставках за бюджетные деньги. Говорят, что так певица планировала подняться в рейтинге и выиграть конкурс.

