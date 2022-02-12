"Евровидение-2022": Alina Pash ошеломила своим мощным выступлением

Певица исполнила песню "Тіні забутих предків".

Украинская исполнительница Alina Pash последней выступила в финале нацотбора на "Евровидение-2022".

В финале нацотбора Алина исполнила украиноязычную песню "Тіні забутих предків", в которой объединила этнокультуру и современные мотивы. Знаменитость просто удивляла своим мощным голосом. Исполнительница никого не оставила равнодушным.

Алина даже не сдержала свои эмоции и заплакала в конце выступления.

Певица также удивила у судей. Тина Кароль и Джамала тоже не сдерживали своих эмоций. Они отметили, что эта песня достойна, чтобы с ней поехать в Турин.

"Это было так, когда исполнитель каждой нотой, каждым словом приобщает тебя к песне. В Алине есть вера и энергия, которую она дает", — прокомментировала выступление Джамала.

Отметим, поддержать своих любимцев можно после того, как ведущие, Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко объявят о начале голосования, поддержать фаворита можно, отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только один раз.

Результаты голосования зрителей (50%) добавят в судейское (50%) и сформируют рейтинговую таблицу. Если случится такое, что несколько артистов наберут одинаковое количество баллов, то победит тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

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