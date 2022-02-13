"Евровидение-2022": букмекеры оценили шанс на победу Alina Pash в Италии

После финала Украина очутилась на втором месте.

В Украине состоялся финал Национального отбора на "Евровидение-2022".

По его результатам победу одержала певица Alina Pash с песней "Тіні забутих предків". Именно она полетит в Италию уже через несколько месяцев.

Тем временем букмекеры уже пытаются предсказать, кому же достанется желанный кубок шоу, которое состоится в мае. На официальном сайте "Евровидения" они обновили свой прогноз. После определения нашей страны с представителем, Украина сразу оказалась на втором месте. А лидирует пока что Италия.

Прогноз букмекеров о победителе "Евровидение-2022" / eurovisionworld.com

Напомним, 66-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин на олимпийской арене PalaOlimpico.

Полуфиналы конкурса состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая.

Также уже известно, в каком полуфинале будут выступать представители от 41 страны. Так, Украина покажет свой номер в первой части первого полуфинала, 10 мая.

Вместе с нашей страной свои песни исполнят Албания, Болгария, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Словения, Швейцария, Армения, Австрия, Хорватия, Дания, Греция, Исландия, Норвегия, Португалия и Россия.

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