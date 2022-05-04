"Евровидение-2022": букмекеры прогнозируют победу Украины с большим отрывом

В скором времени в Турине состоится "Евровидение-2022", где Украину представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Букмекеры улучшили прогноз для украинцев на международном песенном конкурсе.

Пользователи прочат нашей стране победу с большим отрывом. Об этом говорится на официальном сайте "Евровидения". Также они добавили два смайлика в виде голубого и желтого сердечек.

Украина лидирует в таблице прогнозов букмекеров / eurovisionworld.com

Также в пятерку лидеров вошли Италия, Швеция, Великобритания и Испания.

Заметим, продолжительное время в букмекерской таблице лидировала Италия. Украине же прочили 5-6 место. Впрочем, впоследствии прогноз обновился.

Kalush Orchestra уже провел свою вторую репетицию для песенного конкурса. Выступление коллектива будет отличаться от того, которое было на нацотборе на "Евровидение-2022".

Конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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