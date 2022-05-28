"Евровидение-2022": чем закончились скандалы с Алиной Паш и Ириной Федышин

"Евровидение-2022" в этом году также не прошло без громких скандалов.

Началось все с того, что певица Алина Паш, победившая в Нацотборе, потеряла возможность представлять Украину из-за выступления оккупированном Крыму в 2015 году.

Хотя сама Алина уверяла, что не нарушала украинское законодательство и на полуостров попала не через территорию России.

В результате, на конкурс от Украины поехала группа Kalush Orchestra, которая победила. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

А за несколько дней до "Евровидения" Алина решила перепеть Stefania экс-конкурентов на свой манер. Соответсвующее видео появилось в Сети в День и матери и Алина заверила, что хотела поздравить свою маму, а заодно поддержать наших. Впрочем, в Сети начали распространяться возмутительные комментарии, мол, певица лишь пропиарилась за счет Kalush Orchestra.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

А уже после победы Украины в песенном конкурсе Паш сама подлила масла в огонь – артистка пожаловалась, что ее беспощадно травят за ошибки прошлого и ошеломила заявлением, что действительно выступала в Крыму 2015-го с Ириной Билык.

"Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не нужно признавать Крым российским. Крым – это Украина", – написала исполнительница в комментариях.

Сама Билык не прокомментировала слова своей звездной коллеги. Впрочем, певица никогда не возражала, что посещала оккупированный Крым в 2015-м. Более того, она сама признавалась, что летела туда через Москву.

Но продолжение эпопеи с посещением Паш оккупированного полуострова – это не единственный скандал "Евровидения" этого года.

Немаловажно отличились члены Национального жюри, которых полностью раскритиковали за "ноль" для Польши. Но больше всего хейта получила певица и судья Ирина Федишин. На следующий день после финала конкурса Федишин начала активно оправдываться. Артистка даже показала свой бланк, где якобы поставила полякам 10 баллов. Потом, правда, в интервью исполнительница указала, что оценивала артиста, а не политику. Этим Федишин еще больше разгневал сограждан:

Какая же она лгунья. Позор ей. После этого интервью ощущение, что просто в грязи выкачалась. Есть желание вымыть руки, уши и глаза. Позор!

"Искусство это не политика?". Так, может, еще и в Россию поедешь петь, если это не политика?

Впрочем, невиданное количество критики Ирина наслала на себя своими гомофобными высказываниями. Отвечая на вопрос, как она реагирует на упреки ЛГБТ-сообществ, что ей в судьях "Евровидения" не место, артистка заявила, что считает их грешниками, разрушающими свою жизнь.

"Я духовный человек и я четко знаю, что это тяжкий грех. Но каждый делает выводы, мы все не святы, все грешат. Пожалуйста, вам нравится себя разрушать – разрушайте", – сказала Ирина в интервью Алине Доротюк.

После этих слов промолчать не смогли даже коллеги Федишин по сцене. Певицы Оля Цыбульская и Светлана Тарабарова, а также продюсер "Голосу країни" и "Танців з зірками" Владимир Завадюк резко осудили позицию артистки. Со своей стороны ведущий Алексей Суханов пристыдил ее за нетерпимость к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Исполнитель MELOVIN рассказал, что ряд его друзей гомосексуалистов сейчас служит в рядах ВСУ.

Фото: скриншот с видео

Впрочем, Федишин осталась стоять на своем: "Бог не призывает ненавидеть их, а предупредить о последствиях этого греха".

После громкого скандала Ирина отправилась с концертами в Испанию. Интересно, что именно в этой стране официально разрешены однополые браки.

Напомним, дочь Снежаны Егоровой призналась, как относится к экс-муже своей скандальной мамы – Антину Мухарскому. Знаменитость объяснила свою позицию.

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