"Евровидение-2022": что известно о победителе конкурса – группе Kalush Orchestra

"Евровидение-2022": что известно о победителе конкурса – группе Kalush Orchestra

На 66-м конкурсе "Евровидение", который состоялся в Италии, победу одержала Украина.

Первое место заняла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что известно о триумфаторах.

Kalush Orchestra — украинская группа, основанная в 2021 году. Коллектив получил право представлять Украину на песенном конкурсе после дисквалификации Алины Паш.

В группу входят Олег Псюк — основатель и солист, мультиинструменталисты Игорь Диденчук, Тимофей Музычук и Виталий Дужик, МС Килиммен и бэк-вокалист Джонни Дивный, которого на время конкурса заменил Саша Таб.

Фото: Getty Images

Помимо Stefania, коллектив также выпустил сингл Shtomber Womber.

Отметим, что Kalush Orchestra создали участники группы рэп-группы Kalush. Его назвали в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

В отличие от основного коллектива они делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику. Обе группы существуют параллельно и имеют общих участников.

Примечательно, что фронтмен Олег Псюк до начала музыкальной карьеры учился в техникуме и работал на бетонном заводе.

Олег Псюк

В 2019 году он решил создать хип-хоп группу о чем написал в Facebook. На такое предложение откликнулись Игорь Диденчук и МС Килиммен.

Первый клип на трек "Не маринуй" коллектив выпустил в октябре в том же году.

После выхода в ноябре в 2019-м второго клипа "Ти гониш" группа подписала контракт с американским лейблом Def Jam. К слову, на этом лейбле выпускает альбомы Канье Уэст.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию финала "Евровидение-2022". Как прошел вечер, узнайте здесь.

Читайте также: