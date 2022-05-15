"Евровидение-2022": что известно о победителе конкурса – группе Kalush Orchestra

На 66-м конкурсе "Евровидение", который состоялся в Италии, победу одержала Украина.
Первое место заняла группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, что известно о триумфаторах.
Kalush Orchestra — украинская группа, основанная в 2021 году. Коллектив получил право представлять Украину на песенном конкурсе после дисквалификации Алины Паш.
В группу входят Олег Псюк — основатель и солист, мультиинструменталисты Игорь Диденчук, Тимофей Музычук и Виталий Дужик, МС Килиммен и бэк-вокалист Джонни Дивный, которого на время конкурса заменил Саша Таб.
Помимо Stefania, коллектив также выпустил сингл Shtomber Womber.
Отметим, что Kalush Orchestra создали участники группы рэп-группы Kalush. Его назвали в честь Калуша, родного города Олега Псюка.
В отличие от основного коллектива они делают акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику. Обе группы существуют параллельно и имеют общих участников.
Примечательно, что фронтмен Олег Псюк до начала музыкальной карьеры учился в техникуме и работал на бетонном заводе.
В 2019 году он решил создать хип-хоп группу о чем написал в Facebook. На такое предложение откликнулись Игорь Диденчук и МС Килиммен.
Первый клип на трек "Не маринуй" коллектив выпустил в октябре в том же году.
После выхода в ноябре в 2019-м второго клипа "Ти гониш" группа подписала контракт с американским лейблом Def Jam. К слову, на этом лейбле выпускает альбомы Канье Уэст.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию финала "Евровидение-2022". Как прошел вечер, узнайте здесь.
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