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"Евровидение-2022": "Джей Ло" от Испании в блестящем боде посветила пятой точкой и устроила зажигательные танцы

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"Евровидение-2022": "Джей Ло" от Испании в блестящем боде посветила пятой точкой и устроила зажигательные танцы

Участница Испании на "Евровидении-2022" / Фото: Associated Press

Десятой в финале "Евровидения-2022" свой энергий номер показала конкурсантка из Испании.

В этом году на международном конкурсе страну представляла 30-летняя певица Chanel, мощно исполнившая трек SloMo.

Выступление артистки точно запомнится фанатам музыкального первенства, поскольку участница продемонстрировала неугомонную энергию и устроили зажигательные танцы в блестящем боде, в частности, показывала свои умения из тверка. Вместе с ней на сцене выступила и команда танцовщиков, удачно дополнивших и сделавших номер Chanel гармоничным.

Кстати, испанская исполнительница очень похожа на американскую певицу Дженнифер Лопес. У них почти одинаковые стилистики исполнения песен, обе устраивают зажигательные танцы на сцене и демонстрируют невероятную хореографию.

Кстати, букмекеры прогнозируют, что Chanel займет пятое место на международном конкурсе.

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