"Евровидение-2022": фавориты букмекеров полностью обнажились на фото

Mahmood & BLANCO снялись для обложки журнала.

Представители Италии на "Евровидении-2022", дуэт Mahmood & BLANCO устроили провокационный фотосет.

Артисты, которым букмекеры прочат победу в этом году, полностью обнажились для обложки мартовского выпуска Vanity Fair Italy. Певцы прикрыли интимные места руками, а на плечах у них сидели голуби.

Отметим, что представителей Италии на международном конкурсе выбирают на фестивале в Сан-Ремо. Музыканты победили с лирической песней Brividi. Букмекеры предполагают, что группа займет первое место.

Mahmood & BLANCO – Brividi

К слову, Mahmood уже представлял свою страну на конкурсе в 2019-м и занял второе место. В прошлом году Италию представляла группа Måneskin, одержавшая победу.

Напомним, в 2022 году будет представлять Украину на "Евровидении" в Турине группа Kalush Orchestra. Коллектив в финале нацотбора занял второе место. Музыканты получили 14 баллов – из них максимальные 8 от зрителей и 6 от судей.

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