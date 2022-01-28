"Евровидение-2022": финалист Нацотбора, которым заменили LAUD, обнародовал фрагмент своей песни

Barleben сразится за право представлять Украину с треком Hear My Words.

Финалист Нацотбора на "Евровидение-2022" Barleben, которым заменили певца LAUD, обнародовал в Сети фрагмент своей конкурсной песни.

Так, участник, настоящее имя которого Александр Барлебен, сразится за право представлять Украину в Италии с треком Hear My Words. Демо-версию композиции 30-летний исполнитель опубликовал в своем Instagram.

"Не судите строго. Это demo-версия песни, которая будет полностью представлена впоследствии. Hear My Words – это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения, нам необходимо вспомнить о любви, и, хоть на время, наполнить ею свое сердце. Найти чувство любви внутри, в душе. Вспомнить о том, как любить себя, других, свое дело и страну", – прокомментировал Barleben.

В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями от услышанного.

Прекрасно, мне уже нравится, джазовая мелодия. Супер! Жду премьеры

Она прекрасна

Очень чувственно! Было бы здорово развить в динамике с симфоническим оркестром

Напомним, Barleben сразится на Национальном отборе вместо певца LAUD. Владислава Каращука дисквалифицировали из-за того, что его конкурсная композиция была обнародована еще в 2018 году. А это нарушает правила конкурса.

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