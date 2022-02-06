"Евровидение-2022": финалист Нацотбора, которым заменили LAUD, выпустил полную версию своей песни

Barleben представил лирический трек Hear My Words.

Финалист Нацотбора на "Евровидении-2022" Barleben обнародовал полную версию своей конкурсной песни.

Участник, настоящее имя которого Александр Барлебен, представил лирический трек Hear My Words.

В комментариях пользователи поделились эмоциями по поводу композиции.

Нежно, романтично, очень чувственная песня. Желаю хорошо выступить в финале и прожить эти ощущения вместе с нами. Удачи

Песня в самое сердце. Желаю вам победы. Буду за вас болеть

Благодаря отбору я узнал о BARLEBEN. Приятный тембр и интересный человек

Очень тонкая композиция и отличный голос! Мне понравилось

Нежная, красивая песня, хорошее исполнение. Есть ли шанс на победу в национальном отборе? Трудно сказать. Но не забывайте, что все восемь финалистов будут петь вживую, и то, что сейчас у некоторых участников студийная версия конкурсной песни звучит круто, совсем не будет означать, что так же она будет звучать и со сцены

Отметим, что Barleben в начале войны на Донбассе был капитаном Службы Безопасности Украины. Вокалом певец занимается профессионально три года. В прошлом году Barleben пришел на "слепые прослушивания" шоу "Голос країни-11", но ни один тренер не развернул свое кресло.

Артист сразится на Национальном отборе вместо певца LAUD. Владислава Каращука дисквалифицировали из-за того, что его конкурсная композиция была обнародована еще в 2018 году. А это нарушает правила конкурса.

Напомним, в финале нацотбора, который состоится 12 февраля, примут участие восемь финалистов: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30.

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

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