Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Евровидение-2022": финалист Нацотбора Our Atlantic представил конкурсную песню

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Евровидение-2022": финалист Нацотбора Our Atlantic представил конкурсную песню

Группа Our Atlantic / instagram.com/ouratlanticofficial

Группа обнародовала трек "Моя любов".

Финалист Нацотбора на "Евровидении-2022", группа Our Atlantic представила свою конкурсную песню.

Коллектив обнародовал украиноязычный трек "Моя любов". Именно с этой песней музыканты будут бороться в субботу, 12 февраля, за право представлять Украину в Турине.

В комментариях фанаты конкурса уже принялись делиться впечатлениями от песни.

  • Хорошая и качественная песня, желаю ребятам продолжать в том же русле и удачи!
  • Как всегда, танцую и кайфую под песни ребят! Удачи
  • Красивая песня. Буду слушать. Но не вижу ее для "Евровидения". Есть еще сомнения, что вокалист не сможет вытянуть верхние ноты
  • Очень хочется увидеть живое выступление

Отметим, Our Atlantic – украинская инди-поп-группа. Коллектив был основан в Умани в 2017 году. Впервые они заявили о себе после участия в конкурсе Koza Music Battle, после чего группа выступила на фестивале "Файне Місто".

Группа Our Atlantic / © instagram.com/ouratlanticofficial
Группа Our Atlantic / instagram.com/ouratlanticofficial

Напомним, в этом году в Национальном отборе на "Евровидение-2022" вместе с Our Atlantic будут бороться еще семь участников: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY. Финал пройдет 12 февраля.

Читайте также:

Следующая публикация