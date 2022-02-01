"Евровидение-2022": финалист Нацотбора Our Atlantic представил конкурсную песню

Группа обнародовала трек "Моя любов".

Финалист Нацотбора на "Евровидении-2022", группа Our Atlantic представила свою конкурсную песню.

Коллектив обнародовал украиноязычный трек "Моя любов". Именно с этой песней музыканты будут бороться в субботу, 12 февраля, за право представлять Украину в Турине.

В комментариях фанаты конкурса уже принялись делиться впечатлениями от песни.

Хорошая и качественная песня, желаю ребятам продолжать в том же русле и удачи!

Как всегда, танцую и кайфую под песни ребят! Удачи

Красивая песня. Буду слушать. Но не вижу ее для "Евровидения". Есть еще сомнения, что вокалист не сможет вытянуть верхние ноты

Очень хочется увидеть живое выступление

Отметим, Our Atlantic – украинская инди-поп-группа. Коллектив был основан в Умани в 2017 году. Впервые они заявили о себе после участия в конкурсе Koza Music Battle, после чего группа выступила на фестивале "Файне Місто".

Группа Our Atlantic / instagram.com/ouratlanticofficial

Напомним, в этом году в Национальном отборе на "Евровидение-2022" вместе с Our Atlantic будут бороться еще семь участников: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY. Финал пройдет 12 февраля.

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