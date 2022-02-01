"Евровидение-2022": финалист Нацотбора Our Atlantic представил конкурсную песню

Группа обнародовала трек "Моя любов".
Финалист Нацотбора на "Евровидении-2022", группа Our Atlantic представила свою конкурсную песню.
Коллектив обнародовал украиноязычный трек "Моя любов". Именно с этой песней музыканты будут бороться в субботу, 12 февраля, за право представлять Украину в Турине.
В комментариях фанаты конкурса уже принялись делиться впечатлениями от песни.
- Хорошая и качественная песня, желаю ребятам продолжать в том же русле и удачи!
- Как всегда, танцую и кайфую под песни ребят! Удачи
- Красивая песня. Буду слушать. Но не вижу ее для "Евровидения". Есть еще сомнения, что вокалист не сможет вытянуть верхние ноты
- Очень хочется увидеть живое выступление
Отметим, Our Atlantic – украинская инди-поп-группа. Коллектив был основан в Умани в 2017 году. Впервые они заявили о себе после участия в конкурсе Koza Music Battle, после чего группа выступила на фестивале "Файне Місто".
Напомним, в этом году в Национальном отборе на "Евровидение-2022" вместе с Our Atlantic будут бороться еще семь участников: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY. Финал пройдет 12 февраля.
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