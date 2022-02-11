"Евровидение-2022": финалист нацотбора Wellboy выпустил конкурсную песню и клип к ней

"Евровидение-2022": финалист нацотбора Wellboy выпустил конкурсную песню и клип к ней

Артист представил трек "Nozzy Bossy".

Уже в эту субботу, 12 февраля, состоится финал нацотбора на "Евровидение-2022", во время которого определится представитель от Украины на международном конкурсе.

Сегодня свой конкурсный трек представил финалист нацотбора Wellboy – он стал последним участником, представившим свою композицию. Песня получила название Nozzy Bossy.

Отметим, что вместе с премьерой песни прошла и премьера клипа к ней. В видео исполнитель снял своих односельчан:

"Nozzy Bossy — песня-высказывание о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле. "Нозі босі" — о силе села, обо всех босоногих людях, идущих по этой планете. Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босиком и мне это в кайф. И эта песня — обо всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей", — прокомментировал работу Wellboy.

В свою очередь, поклонники так оценили конкурсный трек Wellboy:

Главное с таким же настроением выступить на "Евровидении". Ну, это хит!

Наконец-то дождались качественной украинской поп-музыки!

Классный танцевальный трек для внутреннего потребителя, надеюсь, не последний!

Отметим, что в финале, который состоится 12 февраля, примут участие восемь исполнителей. Ведущими финала стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Судьи нацотбора – певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало в 18.30. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

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