"Евровидение-2022": финалистка нацотбора Alina Pash расстроила фанатов конкурсной песней

Артистка выпустила композицию Shadows of Forgotten Ancestors.

Финалистка нацотбора на "Евровидении-2022" Alina Pash представила свою конкурсную композицию Shadows of Forgotten Ancestors ("Тіні забутих предків").

Композиция получилась лирической, состоит из украинского и английского текстов. В ней присутствует фирменный рэп Алины, а также элементы фольклорной музыки.

В свою очередь, мнения украинцев относительно песни разделились. Одни отметили, что трек настолько мощный, что пробивает до слез и мурашек по телу. И не только наших слушателей: "На YouTube уже последовали реакции, где иностранцы плачут от этой песни. Этим все сказано", "Это прекрасно! Она говорит все то, что у многих болит в сердцах. Я горжусь ею! С ней и ее силой" мы достойно представим страну!".

Другие же считают, что для "Евровидения" песня не слишком подходит: "красиво очень. Как синглу просто 12 ставлю. Но как песня для "Евро" – есть сомнения", "Для "Евровидения" не очень, нет той движухи, которая была у Go_A. Да даже из более старых песен Алины, у нее бывали и более интересные...", "ну это скучно... лучше бы "Мотанку".

Напомним, что в этом году финал нацотбора состоится 12 февраля. В нем примут участие восемь финалистов, которых специальное жюри отобрало из 300 заявок. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30.

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

Читайте также: