"Евровидение-2022": финалистка нацотбора Alina Pash вживую исполнила трек "Тіні забутих предків"

Уже 12 февраля Алина поборется за право представлять Украину на международном конкурсе.

Украинская певица, финалистка нацотбора на "Евровидение-2022 " Alina Pash утром посетила студию "Сніданку з 1+1".

Уже в эту субботу, 12 февраля, Алина сразится с другими семью финалистами за право представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" в Турине, Италия.

В этом году Alina Pash попала в список пяти самых перспективных артистов по версии Music Moves Europe Awards. Артистка получила денежное вознаграждение в размере 10 тысяч евро. Выигранные деньги певица планирует потратить на клип к треку "Тіні забутих предків". С этой песней Алина будет бороться за победу в нацотборе "Евровидения".

В этом году Alina Pash получила престижную европейскую награду / instagram.com/alinapash

В студии "Сніданку" Алина рассказала, что еще в 2012 году ей приснился сон об ее участии в "Евровидении":

"Видимо, в 2012 году мне показалось, я почувствовала, что там, где будут двойки, там в тот момент я буду на "Евровидении". Я себе подумала, 2012 год я еще малая очень, а 2022 — вроде бы уже должна была опыта набраться." И вот я здесь", – поделилась Алина.

Алина Паш в студии "Сніданку" с песней "Тіні забутих предків"

Также певица вживую прямо в студии "Сніданку з 1+1" исполнила свой конкурсный трек "Тіні забутих предків", с которым уже 12 февраля сразится за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2022" состоится уже в эту субботу, 12 февраля. В нем примут участие восемь финалистов, которых специальное жюри отобрало из 300 заявок. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30. Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

Судьями нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

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