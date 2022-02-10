"Евровидение-2022": финалистка нацотбора ROXOLANA выпустила свою песню на языке жестов

Артистка представила инклюзивное лирик-видео на песню GIRLZZZZ.

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2022" певица ROXOLANA выпустила инклюзивное лирик-видео на свою конкурсную песню GIRLZZZZ.

В нем композиция, участвующая в финале Национального отбора, исполнена на языке жестов.

"Я получила очень много отзывов после того, как записала на языке жестов песню "Говори" на слова Юрия Издрыка. Поэтому выпуская GIRLZZZZ, я сразу знала, что создам инклюзивную видео-версию, поскольку главный посыл композиции состоит в том, чтобы каждый человек смог поверить в себя, отыскать в себе того, кто ничего не боится, кто свободен от давления социума, кто может позволить себе быть настоящим, кто умеет заботиться о себе и других. Я убеждена, что именно в этом заключена наша сила", — говорит ROXOLANA.

Для записи лирик-видео автор песни пригласила Екатерину Заботкину, исполнительницу песен на жестовом языке.

Отметим, что в финале, который состоится 12 февраля, примут участие восемь исполнителей. Ведущими финала стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Судьи нацотбора – певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало в 18.30. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

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