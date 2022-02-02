"Евровидение-2022": финалистка нацотбора ROXOLANA вживую исполнила свою конкурсную песню

Артистка утром посетила студию "Сніданку з 1+1".

Участница нацотбора на "Евровидение-2022", певица ROXOLANA утром посетила студию "Сніданку з 1+1".

Исполнительница поделилась эмоциями, когда узнала, что попала в восьмерку финалистов нацотбора на международный конкурс:

"Честно говоря, мы даже не ожидали даже в лонг-лист попасть, в 20-ку. О чем там говорить, — 300 заявок. Подавались супер-талантливые музыканты и здесь нам звонок, что мы в восьмерке. Это шок-контент. Я начала творчество, как ROXOLANA, в июне и здесь у нас уже восьмерка... Кто бы говорил", — сказала артистка.

Также ROXOLANA рассказала и о своей конкурсной песне Girlzzzz, с которой планирует покорить судей и зрителей нацотбора и с которой надеется поехать на "Евровидение-2022" в Турин, Италия. Ее же певица вживую исполнила прямо в студии "Сніданку з 1+1".

Финалистка нацотбора Евровидение-2022 ROXOLANA выступила с песней "Girlzzzz"

Так, певица рассказала, был ли запланирован фрагмент с украинским текстом, который присутствует в композиции:

"Это было запланировано, чтобы остаться в своем стиле. Ведь многие спрашивают, писали ли мы эту песню для "Евровидения", то нет. Мы сначала написали песню, а потом уже решили, что она есть суперформат для "Евровидения", — отметила участница нацотбора.

ROXOLANA добавила, что, несмотря на то, что на первый взгляд песня легкая и танцевальная, в ней на самом деле присутствует глубокий смысл:

"На самом деле мы хотели показать, что у всех бывают моменты, когда мы с собой боремся, когда у нас есть тревоги, тем более сейчас. И это нормально. Иногда можно эти переживания отложить и позволить себе вечер хотя бы просто расслабиться", — объяснила артистка.

Отметим, что финал нацотбора состоится в следующую субботу, 12 февраля. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

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