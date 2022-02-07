"Евровидение-2022": финалисты нацотбора Kalush Orchestra показали клип на конкурсную песню

В видео снялись все желающие фаны коллектива.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2022", группа Kalush Orchestra вслед за премьерой конкурсной песни "Stefania" выпустили и яркий клип на композицию.

Автором видео выступил известный украинский кинорежиссер Сергей Чеботаренко, обладатель престижных американских и европейских премий.

"Самым главным моим заданием, как режиссера, и всей съемочной команды, было показать и передать настроения людей разных профессий в сфере интертейминга", — говорит Чеботаренко.

Интересно, что в съемках видео могли принять участие все желающие поклонники группы Kalush и Kalush Orchestra. А сами съемки прошли в довольно необычной локации, которую раньше никто не использовал.

Песню написали всем составом группы. Как рассказал украинский рэпер, основатель и фронтмен группы Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк (Псючий Сын), композицию он посвятил своей маме:

"Стефания – так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей и эту песню мы будем представлять на "Евровидении". Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля", – поделился Олег Псюк.

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