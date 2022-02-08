"Евровидение-2022": финалисты нацотбора Our Atlantic выпустили клип на конкурсную песню

Видео – это небольшая вечерняя зарисовка.

Финалисты Нацотбора на "Евровидение 2022", группа Our Atlantic выпустили клип к конкурсной песне "Моя любов".

Сингл "Моя любов" — это размышления над актуальной проблемой насилия и абьюза, с которой сталкивался каждый. Our Atlantic имели цель представить на Нацотборе песню о любви (отсюда название "Моя любов"), но собрав все истории о любви друзей и знакомых, чтобы превратить их в текст, поняли, что насилие очень часто граничит с любовью. Потому эта "любовная" история получила продолжение в видео.

Видео – это небольшая вечерняя зарисовка, которая происходит почти каждый день и почти в каждой квартире, похожие между собой. Заурядность истории подчеркивает обычность интерьера, быта, движений и однокадровые съемки, которые запечатлевают все события как документальный фильм, или совершенное преступление.

Our Atlantic в видео выступают рассказчиками злободневной истории, окутанной в музыкальный стиль группы: поп-музыку с безудержными ритмами "усатого фанка", диско и соула.

Услышать вживую песню "Моя любов" можно будет на сольном концерте Our Atlantic в Caribbean Club.

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