"Евровидение-2022": Грузия оправдалась за низкие баллы своего жюри Украине

Общественный вещатель Грузии прокомментировал свою низкую оценку представителю Украины на "Евровидении-2022", группе Kalush Orchestra.

Так, члены жюри отдали Украине 6 баллов.

Впрочем, представители вещателя заявили, что максимальные 12 баллов, которые Грузия поставила Великобритании, на самом деле были предназначены для Украины. Они отметили, что об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса "Евровидение".

Об этом пишет "Грузия Online".

В сообщении также говорится, что организаторами конкурса выясняют причину такой ошибки.

Заметим, баллы от зрителей и судей Kalush Orchestra значительно разделились. Жюри ставило для украинцев средние баллы. Только от судей Польши, Молдовы, Латвии, Румынии и Литвы украинцы получили 12 баллов. Исландия и Германия наградили Украину 10. Некоторые ставили ноль.

Напомним, украинцы взорвались отрицательными комментариями в адрес жюри, которое умудрилось поставить Польше нули. Из-за низких баллов много хейта посыпалось и в сторону Ирины Федишин, которая была в составе судей. Артистка прокомментировала это.

"Я отдала свои баллы Польше, моя совесть чиста" – Ирина Федишин о голосовании на "Евровидении"

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