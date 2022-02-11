"Евровидение-2022": изменился порядок выступлений финалистов на нацотборе

Двух участников поменяли местами.

Уже завтра, 12 февраля, состоится финал нацотбора на "Евровидение-2022".

Вчера стало известно, в каком порядке финалисты выйдут на сцену в прямом эфире. Впрочем, за день до нацотбора организаторы поменяли двух участников местами. Группа Kalush Orchestra выступит пятой, а ROXOLANA – шестой.

Финалисты нацотбора на "Евровидение-2022"

"После телевизионного прогона продюсерская команда решила изменить порядок выступлений артистов во втором блоке", – прокомментировали организаторы.

Итак, завтра, 12 февраля, участники выступят так:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra ROXOLANA WELLBOY Alina Pash

Напомним, в этом году судьями нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Впрочем, и зрители тоже смогут поддержать своих любимцев. После того, как ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко объявят начало голосования, поддержать фаворита можно, отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только один раз.

Именно в таком порядке выступят участники в финале нацотбора на "Евровидение-2022" / facebook.com/suspilne.eurovision

Финал нацотбора состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18.30 в прямом эфире общественного телеканала UA:ПЕРШИЙ.

Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

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