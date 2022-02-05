"Евровидение-2022": известно имя последнего члена жюри нацотбора

Отбирать представителя на конкурс будет Джамала.

Сегодня, 5 февраля, общественный вещатель объявил имя последнего члена жюри Нацотбора на конкурс "Евровидение-2022".

Ответственную миссию доверили украинской певице Джамале. В общем, будут выбирать представителя Украины три члена жюри. Кроме Джамалы, судьями стали певица Тина Кароль и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Джамала / instagram.com/eurovision.ua

Отметим, в 2016 году Джамала стала победительницей песенного конкурса "Евровидение", который проводили в Вене. Звезда заняла первое место с песней "1944", посвященной трагическим событиям прошлого, в частности, депортации крымскотатарского народа. Также певица с 2017 по 2019 год была судьей нацотбора.

Напомним, что в этом году финал нацотбора состоится 12 февраля. В нем примут участие восемь финалистов: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30.

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

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