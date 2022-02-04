"Евровидение-2022": известно имя второго члена жюри Национального отбора

Судьей конкурса стал Ярослав Лодыгин.

В субботу, 12 февраля, состоится Национальный отбор на "Евровидение-2022".

Будут выбирать представителя Украины трое членов жюри. Известно, что одной из них стала певица Тина Кароль. Теперь организаторы объявили имя второго члена жюри. В этом году за судейский стол сядет член правления Общественного вещания Ярослав Лодыгин.

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"Испытываю большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность приобщиться к нашей общей цели — в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля", — рассказал он.

В сообщении также говорится, что в 2019 году Ярослав Лодыгин стал членом Европейской киноакадемии за свою деятельность как режиссера и сценариста. Также он является одним из основателей интернет-радио "Аристократы" и музыкальной премии A-Prize.

Заметим, в финале нацотбора примут участие восемь финалистов: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРВЫЙ. Начало концерта – в 18:30.

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

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