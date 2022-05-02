"Евровидение-2022": известно, кто стал спикером конкурса от Украины

"Евровидение-2022": известно, кто стал спикером конкурса от Украины

Стало известно, кто объявит результаты голосования "Евровидения-2022" в Украине.

Так, спикером конкурса стала солистка группы Go_A Екатерина Павленко. Артистка объявит баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Мне очень приятно стать частью "Евровидения" в этом году. Вспоминаю нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно отдавать себе отчет, что у меня есть возможность сделать кого-то еще счастливее", — прокомментировала звезда.

Екатерина Павленко / instagram.com/monokatee

Напомним, группа Go_A представляла Украину на "Евровидении-2021". Коллектив мощно исполнил SHUM и занял 5 место.

В этом году за победу будет бороться группа Kalush Orchestra с треком Stefania.

Представители Украины выйдут на главную сцену конкурса уже в первом полуфинале, 10 мая, под шестым номером. Второй полуфинал состоится 12 мая, а грандфинал – 14 мая. Между тем, букмекеры в течение двух месяцев прочат победу именно Украине.

Как Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении

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