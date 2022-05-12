"Евровидение-2022": как участники разных стран поддерживают украинцев

Недавно состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022", а сегодня, 12 мая, отгремит второй.

Впрочем, внимание участников приковано не только к конкурсу. В этом году практически каждый артист поддерживает Украину, которая героически защищается от российских оккупантов.

Участники разных стран приходят на торжественные мероприятия с сине-желтыми флагами, выражают слова поддержки украинцам, выкрикивают "Слава Украине" и все вместе поют песню Kalush Orchestra — Stefania.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вам посмотреть, как участники "Евровидения-2022" поддерживают Украину.

Организаторы "Евровидения-2022"

Исполнительный совет EBU в свете событий, которые продолжаются в Украине, отстранил Россию от участия в "Евровидении" и запретил российской делегации приезжать на конкурс. В общем, остановка членства РФ будет продолжаться до тех пор, пока в стране не изменится политический режим, который враждебно развязал войну в Украине.

Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале

Когда на сцене выступали украинцы, в зале было громко. Все поддерживали Kalush Orchestra. Многие держали в руках сине-желтый флаг. После выступления Kalush Orchestra зрители в зале громко и долго аплодировали нашим участникам. А сам же Олег Псюк в конце выступления поблагодарил всех за поддержку Украины.

Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" / Фото: Getty Images

К слову, в полуфинале представители Латвии подняли сине-желтое знамя. Во время оглашения результатов конкурса представители Литвы и Исландии держали флажки Украины. А представительница Исландии вышла на сцену с рисунком на руке в виде сине-желтого флага.

Представительница на "Евровидение" от Исландии / Фото: скриншот с видео

Слова поддержки Украине

Представительница Литвы на конкурсе "Евровидение-2022" Monika Liu поддержала Украину. Артистка высказалась во время пресс-конференции, которая состоялась после первого полуфинала. Сначала певица шутила и радовалась тому, что прошла дальше. А в конце своего спича она высказалась о войне в Украине и призвала еврофанатов и участников поддерживать нашу страну, а завершила свою речь тем, что сказала "Слава Украине". А еще раньше она пела вместе с Kalush Orchestra "Ой, в лузі червона калина".

Kalush Orchestra / Фото: YouTube Eurovision Song Contest

Представитель Израиля рассказывал, что его мама из Украины, а родственники живут в Киеве. Поэтому он очень поддерживает украинцев. Вместе с тем он желает, чтобы Украина победила Россию и скорее отстроила страну.

А вот участница исландской группы Systur поддерживала Украину на бирюзовом тротуаре, она вышла с желто-голубым флагом. Во время интервью она говорила, что любит украинцев всем сердцем.

Исландская группа Systur / Фото: Getty Images

Представители Нидерландов, Швейцарии, Италии, Швеции, Греции, Испании – все они выражали слова поддержки и желали украинцам больше сил, чтобы защитить страну от оккупантов.

Пели конкурсную песню Kalush Orchestra — Stefania

Кстати, участники разных стран довольно часто поют песню Kalush Orchestra — Stefania. Уже 13 представителей спели строчки "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розцвітає поле, а она сивіє". Среди них известна финская рок-группа The Rasmus. Рокерам так понравилась музыка Kalush Orchestra, что они бы не прочь выпустить какую-то дуэтную песню с украинцами. А представитель на "Евровидении-2022" от Польши Охман уже почти полностью выучил наизусть строки песни.

Kalush Orchestra в благодарность дарит участникам украинский мед

Музыканты очень благодарны всем за поддержку Украины. Они не остаются в стороне и делают маленькие презенты участникам. В частности, дарят мед, который сделанный в Украине.

"Хотим угостить товарищей, чтобы они почувствовали настоящую силу целительного украинского меда", — отмечают музыканты.

Напомним, финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. Именно тогда и станет известно, кто станет победителем в международном песенном конкурсе. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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